La settimana in Svizzera

la polizia della città di Losanna ha vissuto una settimana difficile: non solo è stata coinvolta in due notti di disordini, ma è stata anche accusata di razzismo sistemico e discriminazione.
All’inizio di questa settimana sono giunte immagini drammatiche dalla città di Losanna, teatro di due notti di disordini.
Nelle prime ore di domenica, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro mentre fuggiva dalla polizia su uno scooter rubato. Nelle due notti successive, giovani incappucciati hanno dato fuoco a cestini della spazzatura e cassonetti. Ci sono stati anche scontri con le forze dell’ordine, che ha risposto con gas lacrimogeni. Non sono stati segnalati feriti, ma la polizia ha dichiarato di aver arrestato sette persone.
“È troppo facile parlare sempre di incidenti mortali”, ha detto un giovane che ha partecipato alle proteste alla Radio pubblica svizzera di lingua tedesca SRF. “Vogliamo sapere la verità, chiediamo giustizia.”
In un caso separato, lunedì è emerso che messaggi razzisti, sessisti, antisemiti e discriminatori circolavano tra agenti della polizia di Losanna in gruppi WhatsApp. “C’è un problema di discriminazione sistemica” che deve essere affrontato, ha ammesso il sindaco Grégoire Junod.
Le conseguenze della famigerata telefonata del 31 luglio tra la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il presidente statunitense Donald Trump continuano a farsi sentire. C’è chi chiede che Keller-Sutter venga sostituita nei negoziati sui dazi.
Karin Keller-Sutter avrebbe “umiliato” il suo omologo americano, portando Trump a imporre spontaneamente dazi doganali del 39% alla Svizzera, secondo fonti statunitensi citate dal SonntagsBlick. Pare che la presidente svizzera gli abbia fatto una lezione di mezz’ora di economia. “Non è più una questione nazionale, ma di personalità”, avrebbe detto Trump.
A seguito di queste rivelazioni, alcuni politici svizzeri si chiedono se abbia senso lasciare che Keller-Sutter parli ancora con Trump. Alcuni membri dell’Unione democratica di centro hanno proposto che sia il ministro dell’economia Guy Parmelin a negoziare con il presidente americano.
Non è una buona idea, secondo il Tages-Anzeiger. “La Svizzera non dovrebbe sostituire Keller-Sutter”, ha scritto in un editoriale lunedì. “Un cambio alla guida dei negoziati indebolirebbe solo la posizione elvetica; cedere a causa di alcune dichiarazioni ufficiose dell’entourage del presidente significherebbe soprattutto mostrare incertezza. Va detto chiaramente: è Donald Trump a comportarsi in modo irrazionale. Non è interessato né ai fatti sul deficit commerciale tra Svizzera e Stati Uniti né alla posizione dei suoi stessi ministri. È lui il ‘pazzo’ in questa situazione.”
Il Governo federale è sempre alla ricerca di modi per risparmiare sulle questioni che concernono gli svizzeri e le svizzere all’estero.
L’amore degli svizzeri e delle svizzere all’estero per la loro patria non è sempre ricambiato, secondo l’emittente pubblica elvetica SRF.
“Sono molto orgogliosa della Svizzera. Sono anche orgogliosa di essere svizzera. E mi considero tale,” ha dichiarato Nike Bahlmann, una giovane biochimica e tra i 140 delegati del Consiglio degli Svizzeri all’estero, che si è riunito a Berna lo scorso fine settimana. Bahlmann, che ha un padre tedesco e una madre svizzera, è cresciuta in Germania e ora vive a Colonia. Considera però la Svizzera la sua patria. Dice di amare i racconti avventurosi del nonno, ed è stato nella Confederazione che ha conosciuto il suo primo ragazzo. “Abbiamo università di prim’ordine, siamo incredibilmente diversi,” ha detto. “Siamo uno dei pochi Paesi con così tante lingue nazionali. La Svizzera vive di diversità.”
Ma questo amore per la Svizzera spesso sembra non essere ricambiato. Che si tratti delle scuole svizzere all’estero o di Swissinfo, il Governo federale è sempre alla ricerca di modi per risparmiare. “C’è una certa pressione finanziaria,” ha ammesso Filippo Lombardi, presidente dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero. “Improvvisamente, cittadini e politici guardano più al portafoglio che alla solidarietà, ai valori o alla presenza della Svizzera nel mondo.”
I rappresentanti della Quinta Svizzera affermano che è essenziale imporre un discorso diverso e allontanarsi dai cliché che dipingono come approfittatrici le persone espatriate. L’amore degli svizzeri e delle svizzere all’estero per la loro patria resta forte, scrive SRF, ma oggi più che mai richiede uno sforzo di persuasione.
Sei svizzeri all’estero partecipano questo fine settimana alla Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri 2025. Alcuni di loro sono in Svizzera per la prima volta, come hanno raccontato le mie colleghe Melanie Eichenberger e Sara Pasino.
I lottatori – quattro dagli Stati Uniti e due dal Canada – vivono lontano dalla Confederazione, ma praticano uno degli sport più tradizionali del Paese: la lotta svizzera (Schwingen in tedesco).
L’ingresso nell’arena sabato sarà un momento importante per i sei svizzeri dell’estero. Per cinque di loro sarà il primo Campionato svizzero di lotta in assoluto. “È un grande onore,” dice Brendan Spahr. “Essere uno dei quattro americani a competere significa moltissimo per me,” aggiunge l’insegnante di scuola media, che è anche allenatore di football e wrestling.
La festa di lotta di tre giorni si tiene ogni tre anni ed è uno degli eventi più popolari del Paese. Quest’anno Mollis, nel canton Glarona, accoglierà circa 350’000 persone.
Lunedì, lo scrittore brasiliano Paulo Coelho (nella foto), molto amato dal pubblico, inaugurerà un museo a lui dedicato a Ginevra, dove risiede.
Martedì inizia a Baden il festival internazionale del film d’animazione Fantoche, che durerà fino a domenica.
Giovedì, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter riceverà a San Gallo i capi di Stato di sei Paesi germanofoni per un incontro annuale di due giorni.
Venerdì si terrà uno sciopero per il clima a Zurigo, Lucerna e Neuchâtel.
