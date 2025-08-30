La settimana in Svizzera

L’amore degli svizzeri e delle svizzere all’estero per la loro patria non è sempre ricambiato, secondo l’emittente pubblica elvetica SRF.

“Sono molto orgogliosa della Svizzera. Sono anche orgogliosa di essere svizzera. E mi considero tale,” ha dichiarato Nike Bahlmann, una giovane biochimica e tra i 140 delegati del Consiglio degli Svizzeri all’estero, che si è riunito a Berna lo scorso fine settimana. Bahlmann, che ha un padre tedesco e una madre svizzera, è cresciuta in Germania e ora vive a Colonia. Considera però la Svizzera la sua patria. Dice di amare i racconti avventurosi del nonno, ed è stato nella Confederazione che ha conosciuto il suo primo ragazzo. “Abbiamo università di prim’ordine, siamo incredibilmente diversi,” ha detto. “Siamo uno dei pochi Paesi con così tante lingue nazionali. La Svizzera vive di diversità.”

Ma questo amore per la Svizzera spesso sembra non essere ricambiato. Che si tratti delle scuole svizzere all’estero o di Swissinfo, il Governo federale è sempre alla ricerca di modi per risparmiare. “C’è una certa pressione finanziaria,” ha ammesso Filippo Lombardi, presidente dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero. “Improvvisamente, cittadini e politici guardano più al portafoglio che alla solidarietà, ai valori o alla presenza della Svizzera nel mondo.”

I rappresentanti della Quinta Svizzera affermano che è essenziale imporre un discorso diverso e allontanarsi dai cliché che dipingono come approfittatrici le persone espatriate. L’amore degli svizzeri e delle svizzere all’estero per la loro patria resta forte, scrive SRF, ma oggi più che mai richiede uno sforzo di persuasione.