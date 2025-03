Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 13'037,02 punti, in flessione dello 0,03% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,92% a 41’964,63 punti, Nasdaq +1,41% a 17’750,79 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo chiusa.

La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi, correggendo al ribasso le stime di crescita dell’economia americana e alzando quelle sull’inflazione, di fronte ai dazi imposti dalla nuova amministrazione. L’istituto ha anche mantenuto le previsioni di due tagli dei tassi nel 2025: ma sono in aumento gli esponenti che propendono per un solo ribasso o per nessuno.

Alle 09.30 toccherà alla Banca nazionale svizzera (BNS) fornire informazioni sulla sua politica monetaria: gli esperti si aspettano che il tasso guida venga abbassato dallo 0,50% allo 0,25%. L’ipotesi di uno status quo ha però trovato più accoliti negli ultimi tempi.

A livello di singoli titoli l’attenzione è concentrata su Richemont (-1,73%), dopo gli ultimi dati sull’export orologiero. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+0,35%), mentre il meno convincente appare Logitech (-0,56%).

Nel mercato allargato si guarda a Swatch (-1,53%), sempre per via dell’export di segnatempo, e a Stadler Rail (-0,88%), dopo che JPMorgan ha abbassato l’obiettivo di corso.