Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,43%

La borsa svizzera chiude in ribasso, segnando la quarta seduta negativa consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'061,72 punti, in flessione dello 0,43% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) I corsi hanno solo in parte beneficiato dell’allentamento della tensione sul fronte commerciale, dopo che gli Stati Uniti hanno siglato un primo accordo con il Regno Unito. Secondo il presidente americano Donald Trump seguiranno altre intese. Importanti vengono anche considerati i colloqui ad alto livello fra Washington e Pechino che si terranno nel fine settimana a Ginevra.

Nel frattempo come era nelle previsioni la Federal Reserve americana ha mantenuto fermi i tassi d’interesse. L’istituto ha lodato la tenuta dell’economia statunitense, ma ha messo in guardia da un possibile aumento dei rischi di stagflazione; vista l’incertezza della situazione è stato scelto un atteggiamento attendista. Sempre in materia di politica monetaria la Bank of England (BoE) ha per contro annunciato un taglio dei tassi d’interesse di un quarto di punto, al 4,25%.

Sul fronte interno Zurich (-1,72% a 583,00 franchi) ha presentato il bilancio dopo tre mesi. Nello stesso comparto assicurativo in difficoltà si è trovata pure Swiss Re (-1,68% a 149,15 franchi), mentre si è difesa un po’ meglio Swiss Life (-0,36% a 839,80 franchi). In ambito finanziario hanno dato maggiori soddisfazioni UBS (+1,34% a 25,77 franchi) e Partners Group (+2,38% a 1098,50 franchi).

Ha proseguito sulla via della crescita Logitech (+3,60% a 65,64 franchi), in una giornata che si è rivelata favorevole per i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,65% a 45,05 franchi), Holcim (+1,27% a 94,02 franchi), Kühne+Nagel (+0,57% a 183,80 franchi) e Sika (+1,03% a 206,30 franchi).

Hanno per contro faticato i pesi massimi Roche (-2,37% a 259,90 franchi), Novartis (-0,77% a 91,11 franchi) e Nestlé (-1,24% a 87,06 franchi). Nelle fasce più difensive del listino va segnalato anche l’arretramento di Swisscom (-1,01% a 540,00 franchi), dopo la diffusione dei conti trimestrali.

Nel mercato allargato l’attenzione era concentrata su Adecco (+11,68% a 23,14 franchi), che ha reso noto un fatturato in calo nei primi tre mesi, ma migliore del previsto. Anche Valiant (-1,61% a 122,60 franchi) ha informato sull’andamento degli affari.