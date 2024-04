Borsa svizzera: chiusura in lieve guadagno, SMI +0,28%

(Keystone-ATS) La prima seduta della settimana si è conclusa in lieve aumento per la borsa svizzera. L’indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11’327,77 punti, con un guadagno dello 0,28% rispetto a venerdì.

Il mercato azionario svizzero è rimasto poco mosso quest’oggi. Il pagamento dei dividendi del peso massimo Nestlé sta frenando il mercato nel suo complesso. Il colosso dell’industria alimentare ha concluso la giornata classificandosi ultimo (-1,47% a 93,84 franchi) delle blue chip.

A precederlo immediatamente si trova il ciclico ABB (-1,25% a 44,08 franchi). Tra gli altri titoli più suscettibili alla congiuntura, ha invece terminato al primo posto nella graduatoria Kühne+Nagel (+2,29% a 254,40 franchi).

A seguirlo Novartis (+2,14% a 87,36 franchi) e Sonova (+2,14% a 253,30 franchi). Risultati in cifre verdi anche per un altro peso massimo difensivo, il gigante farmaceutico Roche (+1,98% a 226,50 franchi).

Giornata positiva anche per gli assicuratori: Swiss Re si avvicina al podio (+1,20% a 99,30 franchi), Swiss Life (+0,75% a 615,80 franchi) si colloca poco sotto ed è seguita da Zurich (+0,67% a 451,40 franchi). Sempre in ambito finanziario, ha per contro chiuso in perdita UBS (-1,21% a 25,39 franchi).

Conclusione alacre quella del produttore specializzato in sapori e fragranze Givaudan (-0,15% a 3’945,00 franchi), a cui fa compagnia, in territorio rosso, anche l’azienda attiva nel settore del lusso Richemont (-0,20% a 127,20 franchi).