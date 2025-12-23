Borsa svizzera ai massimi di sempre, SMI oltre 13’200 punti

Keystone-SDA

La borsa svizzera è ai massimi di sempre: in mattinata l'indice dei valori guida SMI ha superato per la prima volta nella storia i 13'200 punti, arrivando sino a 13'216,10 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il precedente record, di 13’199,05 risaliva al 3 marzo scorso. Circa un mese dopo il mercato era però crollato sulla scia dell’annuncio dei dazi voluti dal presidente americano Donald Trump: il minimo dell’anno è del 9 aprile, con 10’699,66 punti.

Il mercato elvetico migliora quindi ulteriormente la performance annuale, che attualmente è del +14%. Per quanto riguarda la crescita odierna dell’SMI il merito va attribuito soprattutto ai colossi farmaceutici Roche (+0,95%) e Novartis (+0,58%), sulla scia dell’accordo sottoscritto con il governo americano che prevede una riduzione dei prezzi dei farmaci in cambio dell’esenzione dei dazi.

Anche Nestlé (+0,33%%) registra un sensibile aumento dopo un’intervista del nuovo presidente della direzione Philip Navratil a Finanz und Wirtschaft in cui il manager ha sottolineato l’importanza di puntare su un aumento dei ricavi. UBS (-0,27%) per contro oggi è poco tonica, ma ha dietro di sé un anno da incorniciare: la performance 2025 è del +28%.

Come si ricorderà l’SMI – Swiss Market Index – è nato ormai quasi quattro decenni or sono, il 30 giugno 1988. Allora partì con 1500 punti e nel frattempo si è quindi moltiplicato per quasi 9 volte. Il punto più basso risale al 14 gennaio 1991, con 1287,60 punti.

Per fare i confronti internazionali va peraltro sottolineato che l’SMI – contrariamente ad altri indici, come il DAX tedesco – si basa solo sul corso delle azioni e non ingloba i dividendi e altri cambiamenti di capitale. Può anche essere utile rammentare che solo dal 2007 l’SMI comprende stabilmente 20 titoli: in precedenza il numero era variato fra un minimo di 18 nel 1993 e un massimo di 29 nel 2000.