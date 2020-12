Borsa svizzera apre poco sopra la parità

Apertura poco sopra la parità per la Borsa svizzera. Immagine d'archivio. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 dicembre 2020 - 09:18

(Keystone-ATS)

Apertura poco sopra la parità per la Borsa svizzera. L'indice guida SMI a inizio contrattazioni guadagna lo 0,09% a 10'613,45 punti, quello allargato SPI lo 0,19% a 13'236,89.

In Asia, Tokyo ha terminato la seduta ai massimi in 30 anni in seguito all'approvazione del piano di stimolo per l'economia statunitense e dopo il record fatto segnare dagli indici azionari negli Usa. Il Nikkei ha messo a segno un incremento del 2,66% a quota 27'568,15, aggiungendo oltre 700 punti.

Ieri sera Wall Street ha chiuso con cifre da record, con il Dow Jones che è salito dello 0,68% a 30'403,97 punti, il Nasdaq che è avanzato dello 0,74% a 12'899,42 punti e lo S&P 500 che ha messo a segno un progresso dello 0,87% a 3735,36 punti.

Apertura positiva per i principali mercati europei, con il CAC 40 di Parigi che guadagna lo 0,39%, il Ftse Mib di Milano lo 0,45%, il Dax di Francoforte lo 0,61% e il Ftse 100 di Londra l'1,22%.