BP, crolla l’utile dopo i fasti dell’anno scorso

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Crollo dei profitti per BP nel primo semestre 2024: il colosso britannico del petrolio ha registrato un utile al netto delle tasse in calo del 79% a 2,1 miliardi di dollari, rispetto all’utile netto di 10 miliardi di dollari nei primi sei mesi dello scorso anno.

I ricavi sono scesi dell’8% a 98 miliardi di dollari nell’ultimo periodo di riferimento. BP ha affermato in una nota che l’aumento dei volumi e le minori svalutazioni dell’esplorazione sono stati “parzialmente compensati dall’aumento degli ammortamenti e dai costi più elevati”.

All’inizio di luglio il gruppo aveva segnalato ai mercati che i suoi ultimi utili avrebbero subito un duro colpo a causa di un taglio alla raffinazione del petrolio in Germania. Le grandi aziende energetiche avvertono anche l’impatto del calo dei prezzi del gas, crollati dopo l’impennata successiva all’invasione dell’Ucraina all’inizio del 2022. In questo contesto, le imprese della BP “continuano a operare in modo sicuro ed efficiente”, ha affermato l’amministratore delegato Murray Auchincloss.