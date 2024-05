Brasile: il bilancio delle inondazioni supera i 100 morti

1 minuto

(Keystone-ATS) Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il sud del Brasile per giorni ha superato quota 100 morti, rendono noto le autorità locali mentre la ricerca di decine di persone ancora disperse è stata interrotta da nuovi temporali.

Circa 400 comuni sono stati colpiti dalla peggiore calamità naturale che abbia mai interessato lo Stato brasiliano del Rio Grande do Sul, con centinaia di persone ferite e oltre 160’000 costrette ad abbandonare le proprie case.

Molti non hanno accesso all’acqua potabile o all’elettricità e nemmeno i mezzi per chiedere aiuto, con i servizi telefonici e internet inattivi in molte località.