Brasile: tre morti in incidente aereo a Belo Horizonte

Keystone-SDA

È di tre morti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio a Belo Horizonte, in Brasile, dove un monomotore si è schiantato contro un edificio residenziale poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pampulha.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le vittime sono il pilota di 34 anni, un 36enne – entrambi morti sul colpo – e un 50enne deceduto in ospedale alcune ore dopo il ricovero per le gravi ferite riportate. Altre due persone, di 25 e 53 anni, sono state sottoposte a intervento chirurgico e restano ricoverate in condizioni stabili.

A bordo dell’aeromobile viaggiavano cinque persone, tra cui quattro imprenditori del settore tecnologico soci della società Uaitag, diretti a San Paolo. Il velivolo era partito da Teofilo Otoni, nello Stato di Minas Gerais, con sei persone a bordo.

Dopo uno scalo a Belo Horizonte, due passeggeri sono scesi e uno si è imbarcato prima della ripartenza verso la capitale economica del paese. Il volo è durato circa tre minuti, percorrendo una distanza di poco meno di quattro chilometri, prima che l’aereo perdesse quota e colpisse l’edificio, finendo poi nel parcheggio dello stabile.

Poco prima dello schianto il pilota aveva segnalato difficoltà in fase di decollo. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.