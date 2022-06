Oggi in Svizzera

Keystone / Laurent Gillieron

Per la prima volta è stata accertata la presenza in Svizzera di un ibrido di lupo. L'animale era stato abbattuto in marzo nei pressi di Coira, nei Grigioni.

Le indagini effettuate dal Laboratorio di biologia della conservazione dell'Università di Losanna e dal Senckenberg Centre for Wildlife Genetics di Gelnhausen, in Germania, confermano quello che si sospettava: l'esemplare ucciso nella Valle del Reno da un guardiacaccia era frutto di un'ibridazione tra cane e lupo.

Lo ha comunicato lunedì l'Ufficio caccia e pesca del Cantone Grigioni. L'animale era presumibilmente migrato dal Piemonte, attraversando il Ticino. La legislazione federale sulla caccia prevede che, in caso di sospetto fondato, i presunti esemplari ibridi devono essere abbattuti, in modo che non si riproducano. L'ibridazione può infatti avere conseguenze negative a lungo termine per la popolazione di lupi.

Al di là di questa vicenda, in queste settimane in cui si apre la stagione degli alpeggi, la questione 'lupo' sta tenendo banco un po' in tutta la Svizzera e in particolar modo in Ticino, dove il predatore ha ucciso diverse pecore.