Bufera su qualifica di avvocato di nuova portavoce di Casa Bianca

Keystone-SDA

Condividi

Fari accesi negli Usa sulle affermazioni della nuova portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia sul fatto di essere avvocata, affermazione che non trova riscontro negli albi degli avvocati.

2 minuti

(Keystone-ATS) Quando, dopo la sua prima conferenza stampa di martedì, le è stato chiesto in quale stato avesse superato l’esame di abilitazione, ha risposto in modo curioso: “Quando mi sono trasferita in Cina”.

La donna ha poi precisato al New York Times di aver frainteso la domanda a causa del rumore dell’elicottero Marine One e di aver creduto che le fosse stato chiesto: “Dove si trovava dopo la facoltà di giurisprudenza?”.

Non risulta, scrivono i media inglesi, da nessuna documentazione pubblica che sia mai stata abilitata all’esercizio della professione forense negli stati americani in cui ha risieduto, e la sua risposta alle domande dei giornalisti martedì non ha fatto altro che alimentare i sospetti. Il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, è stato vago e ha affermato che Zacharia è “unicamente qualificata e brillante per contribuire a informare il popolo americano”.

Rispondendo alle domande sulle sue qualifiche, Zacharia ha dichiarato questa settimana in un comunicato: “Ho esercitato la professione di avvocato specializzato in diritto commerciale internazionale, con tutte le qualifiche necessarie”.

Un gruppo di controllo, Campaign for Accountability, ha presentato una denuncia all’Ordine degli avvocati dello Stato della California. “In California, definirsi avvocato senza licenza non è un’esagerazione, ma un reato”, ha dichiarato Michelle Kuppersmith, direttrice esecutiva del gruppo, in un comunicato.

Articoli più popolari I più discussi