Carney, Canada schierato completamente con Groenlandia e Danimarca

Il Canada si schiera "completamente" al fianco di Groenlandia e Danimarca e invita le potenze medie del mondo a collaborare per resistere alle pressioni coercitive delle superpotenze aggressive.

(Keystone-ATS) Lo ha affermato il primo ministro Mark Carney nel suo intervento al Forum Economico Mondiale di Davos, sottolineando che Groenlandia e Danimarca hanno un “diritto unico e inalienabile di determinare il futuro della Groenlandia”.

Secondo Carney, gli eventi recenti hanno dimostrato che l'”ordine internazionale basato sulle regole” è di fatto “morto”. Di conseguenza, Canada e altri paesi non hanno altra scelta se non creare nuove alleanze per contrastare le tattiche di pressione e intimidazione delle grandi potenze. “C’è una forte tendenza, tra i paesi più piccoli, ad adeguarsi per evitare guai, sperando che la sottomissione garantisca sicurezza. Non sarà così”, ha avvertito Carney, aggiungendo che “le potenze medie devono agire insieme, perché se non sei al tavolo, finisci nel menu”. Carney ha ribadito l’impegno del Canada nel rafforzare la sicurezza del fianco settentrionale e occidentale della Nato.

Intanto, l’esercito canadese ha sviluppato un modello di risposta a un’invasione statunitense: lo afferma il giornale canadese ‘Globe and Mail’, mentre il presidente Donald Trump torna a riflettere online su un’eventuale presa di controllo del Canada.

Citando due alti funzionari governativi anonimi, il giornale ha affermato che il modello di risposta canadese si concentra su tattiche di tipo insurrezionale, come quelle utilizzate in Afghanistan dai combattenti che hanno resistito alle forze sovietiche e successivamente statunitensi. Il Globe ha riferito che i funzionari ritengono improbabile che Trump ordini un’invasione del Canada.

Dopo la sua elezione nel 2024 e nei primi mesi del suo nuovo mandato, Trump ha ripetutamente definito il vicino settentrionale degli Stati Uniti il ;;51° Stato e ha affermato che una fusione avrebbe giovato al Canada. I colloqui di Trump sull’annessione si sono allentati negli ultimi mesi, ma durante la notte ha pubblicato un’immagine sulla sua piattaforma social di una mappa che mostra Canada e Venezuela coperti dalla bandiera statunitense.

I funzionari hanno dichiarato al Globe che, in uno scenario di invasione, le forze statunitensi supererebbero le posizioni canadesi via terra e via mare in appena due giorni. Poiché il Canada non dispone delle risorse militari per resistere agli Stati Uniti, la reazione canadese sarebbe modellata su una campagna di tipo insurrezionale, che include imboscate e “tattiche mordi e fuggi”, si legge nel rapporto. Il Globe ha specificato che il modello in fase di sviluppo “costituisce un quadro concettuale e teorico, non un piano militare, che è una direttiva attuabile e graduale per l’esecuzione delle operazioni”. L’esercito canadese non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul rapporto del Globe.

Il primo ministro canadese Mark Carney starebbe valutando l’invio di un piccolo numero di truppe in Groenlandia, seguendo l’esempio di altri alleati della Nato, come parte di una dimostrazione di sostegno all’isola.