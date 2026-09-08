Cassis presenta memoriale vittime del nazismo a Berna

Keystone-SDA

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Un memoriale per le vittime del nazionalsocialismo: lo hanno presentato oggi a Berna il consigliere federale Ignazio Cassis e la sindaca della città federale Marieke Kruit. Per il consigliere federale, si tratta di "un luogo per ricordare, imparare e dialogare".

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(Keystone-ATS) Confederazione e città vogliono in questo modo sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze della persecuzione e dell’esclusione di milioni di ebrei, dell’antisemitismo, ricordando il passato per difendere oggi la dignità umana, lo stato di diritto e la libertà, ha aggiunto il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

“Questo monumento – che sarà ubicato vicino a Palazzo federale – sarà dedicato a tutte le vittime della Shoah e delle persecuzioni naziste: ebree ed ebrei innanzitutto, ma anche rom, sinti e jenisch, nonché persone handicappate, prese di mira per il loro orientamento sessuale e oppositori politici”, ha sottolineato Cassis, senza dimenticare gli Svizzeri all’estero perseguitati dal nazismo e dal fascismo e i rifugiati respinti alle frontiere della Confederazione.

“Abbiamo il dovere di trasmettere questa memoria, ma anche il coraggio di coloro che hanno scelto di agire” contro antisemitismo, razzismo, odio e violenza, ha detto Cassis. Il memoriale è un progetto importante per tutta la Svizzera.

Intervento artistico e divulgazione

Il nuovo progetto, intitolato “unfolded minute”, unisce un approccio artistico a un dispositivo informativo e sarà realizzato sulla terrazza del Casino di Berna entro la fine del 2027.

La giuria, presieduta da Madeleine Schuppli, storica dell’arte e curatrice, ha premiato un progetto che “coniuga in modo convincente espressione artistica, divulgazione delle conoscenze storiche e integrazione nello spazio pubblico. L’insieme mira a creare un luogo della memoria vivo, che invita al raccoglimento, al dialogo e alla riflessione”.

Il team del progetto vincitore è guidato dalle storiche Franziska Schürch e Isabel Koellreuter. Ne fanno parte anche gli artisti Jannik Giger e Rahel Zaugg, nonché gli architetti Andrea Steegmüller e Salomé Gutscher dello studio ASA+SAGA, è stato precisato.

Rete nazionale di luoghi di memoria

Una volta ultimato, il memoriale sarà gestito da un’associazione attiva nel campo della memoria e della ricerca storica e, assieme al Centro di formazione e mediazione transfrontaliero di Diepoldsau (SG), contribuirà allo sviluppo di una rete nazionale di luoghi della memoria dedicati a questo periodo storico, attualmente sostenuta dall’Ufficio federale della cultura.

Il Consiglio federale aveva deciso la costruzione di un memoriale nell’aprile 2023. Lo scopo è tenere viva la memoria delle conseguenze del nazismo, dell’olocausto e del destino di sei milioni di ebrei e altre vittime del regime nazionalsocialista, in particolare quelle il cui destino è legato alla Svizzera.

La Confederazione ha messo a disposizione 2,5 milioni di franchi per il concepimento e la realizzazione dell’opera. La manutenzione verrà gestita dalla città di Berna.