The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Cassis presenta memoriale vittime del nazismo a Berna

Keystone-SDA

Un memoriale per le vittime del nazionalsocialismo: lo hanno presentato oggi a Berna il consigliere federale Ignazio Cassis e la sindaca della città federale Marieke Kruit. Per il consigliere federale, si tratta di "un luogo per ricordare, imparare e dialogare".

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Confederazione e città vogliono in questo modo sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze della persecuzione e dell’esclusione di milioni di ebrei, dell’antisemitismo, ricordando il passato per difendere oggi la dignità umana, lo stato di diritto e la libertà, ha aggiunto il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

“Questo monumento – che sarà ubicato vicino a Palazzo federale – sarà dedicato a tutte le vittime della Shoah e delle persecuzioni naziste: ebree ed ebrei innanzitutto, ma anche rom, sinti e jenisch, nonché persone handicappate, prese di mira per il loro orientamento sessuale e oppositori politici”, ha sottolineato Cassis, senza dimenticare gli Svizzeri all’estero perseguitati dal nazismo e dal fascismo e i rifugiati respinti alle frontiere della Confederazione.

“Abbiamo il dovere di trasmettere questa memoria, ma anche il coraggio di coloro che hanno scelto di agire” contro antisemitismo, razzismo, odio e violenza, ha detto Cassis. Il memoriale è un progetto importante per tutta la Svizzera.

Intervento artistico e divulgazione

Il nuovo progetto, intitolato “unfolded minute”, unisce un approccio artistico a un dispositivo informativo e sarà realizzato sulla terrazza del Casino di Berna entro la fine del 2027.

La giuria, presieduta da Madeleine Schuppli, storica dell’arte e curatrice, ha premiato un progetto che “coniuga in modo convincente espressione artistica, divulgazione delle conoscenze storiche e integrazione nello spazio pubblico. L’insieme mira a creare un luogo della memoria vivo, che invita al raccoglimento, al dialogo e alla riflessione”.

Il team del progetto vincitore è guidato dalle storiche Franziska Schürch e Isabel Koellreuter. Ne fanno parte anche gli artisti Jannik Giger e Rahel Zaugg, nonché gli architetti Andrea Steegmüller e Salomé Gutscher dello studio ASA+SAGA, è stato precisato.

Rete nazionale di luoghi di memoria

Una volta ultimato, il memoriale sarà gestito da un’associazione attiva nel campo della memoria e della ricerca storica e, assieme al Centro di formazione e mediazione transfrontaliero di Diepoldsau (SG), contribuirà allo sviluppo di una rete nazionale di luoghi della memoria dedicati a questo periodo storico, attualmente sostenuta dall’Ufficio federale della cultura.

Il Consiglio federale aveva deciso la costruzione di un memoriale nell’aprile 2023. Lo scopo è tenere viva la memoria delle conseguenze del nazismo, dell’olocausto e del destino di sei milioni di ebrei e altre vittime del regime nazionalsocialista, in particolare quelle il cui destino è legato alla Svizzera.

La Confederazione ha messo a disposizione 2,5 milioni di franchi per il concepimento e la realizzazione dell’opera. La manutenzione verrà gestita dalla città di Berna.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR