CF: definite priorità presidenza svizzera OSCE 2026

Keystone-SDA

Il Consiglio federale ha stabilito oggi le priorità tematiche per la presidenza elvetica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel 2026, da convalidare definitivamente dopo la consultazione delle Commissioni della politica estera.

(Keystone-ATS) Ha anche approvato il budget per la Conferenza ministeriale dell’OSCE, prevista in Svizzera a dicembre 2026.

La Svizzera assumerà la presidenza dell’OSCE il prossimo primo gennaio, dopo l’approvazione della sua candidatura il 30 dicembre 2024, ricorda oggi una nota.

Il Consiglio federale ha definito cinque priorità: promuovere i principi dell’Atto finale di Helsinki per una pace duratura in Europa, rafforzare il dialogo tra i 57 Stati membri, incoraggiare la diplomazia scientifica, sostenere democrazia e diritti umani, e preservare la capacità d’azione dell’OSCE.

Le priorità saranno discusse con le Commissioni della politica estera delle due Camere e presentate dal consigliere federale Ignazio Cassis al Comitato permanente dell’OSCE a settembre 2025.

Il Consiglio federale ha approvato un budget di 5,25 milioni di franchi per la Conferenza ministeriale prevista per il dicembre 2026. La Svizzera, membro dell’OSCE dal 1975, sarà il primo Paese a presiederla per la terza volta, dopo il 1996 e il 2014.