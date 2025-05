CF: Nicole Lamon nominata portavoce

Keystone-SDA

Il Consiglio federale avrà, per la prima volta, una portavoce: si tratta della giornalista vallesana di 53 anni Nicole Lamon, ora attiva professionalmente per "Le Temps".

(Keystone-ATS) Lamon è stata nominata oggi dal governo su proposta del Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi.

Nicole Lamon – che prende il posto del ticinese Andrea Arcidiacono, che ha lasciato la carica dopo soli 6 mesi – entrerà in funzione quale vicecancelliera, portavoce del governo e responsabile del Settore comunicazione e strategia con circa 70 collaboratori a inizio agosto, ha spiegato davanti ai media Viktor Rossi.

Quest’ultimo ha sottolineato di essere contento che una donna, per la prima volta, occupi questa funzione, e non solo ad interim come stato per Ursula Eggenberger dopo la partenza di Arcidiacono. Lamon, ha poi aggiunto, dispone di una vasta esperienza sia come giornalista, in particolare come corrispondente parlamentare per svariati anni, sia nella comunicazione istituzionale, avendo lavorato per vari anni nell’Amministrazione federale in posizioni di responsabilità nel settore della comunicazione.

Nella sua funzione di vicecancelliera, ha aggiunto Rossi, Nicole Lamon, assieme al cancelliere della Confederazione, sarà responsabile dell’informazione ai media e al pubblico a nome del Consiglio federale, della consulenza del Consiglio federale e dei suoi membri su temi di informazione e comunicazione così come della gestione e del coordinamento delle attività di informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Prendendo la parola, Lamon ha sottolineato di essere onorata di essere stata scelta dal Consiglio federale per questa importante funzione e consapevole anche delle sfide che l’attendono. Lamon ha parlato anche dell’importanza di una comunicazione chiara, comprensibile e trasparente del governo, un elemento indispensabile per costruire un rapporto di fiducia fra governanti e governati in una democrazia.

Alcuni elementi biografici

Nicole Lamon è cresciuta a Sion (VS) e nel 1997 si è laureata alla facoltà di filosofia e storia dell’Università di Losanna. Di lingua materna francese vive a Berna.

Dopo aver seguito una formazione come giornalista e lavorato per Radio-Rhône FM e Le Nouvelliste, nel 2001 è passata alla Radio Suisse Romande, dapprima come reporter e in seguito come corrispondente da Palazzo federale. Nel 2009 ha assunto la direzione della rubrica Politica presso la RTS.

Nel 2012 il consigliere federale Alain Berset l’ha nominata capo della comunicazione del Dipartimento federale dell’interno (DFI), funzione che ha ricoperto fino al 2019. Dal 2020 al 2023 ha lavorato come vicecaporedattrice presso Le Matin Dimanche.