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Commercio al dettaglio: meno negozi, più ristorazione e servizi

Keystone-SDA

Il commercio al dettaglio svizzero è in piena trasformazione: i classici negozi non-alimentari perdono sempre più importanza, mentre la ristorazione, le offerte di alimentari nonché i servizi nel settore della salute e della bellezza sono in forte espansione.

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(Keystone-ATS) I centri urbani si stanno evolvendo da puri luoghi di acquisto a spazi di esperienza e aggregazione, secondo uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza Wüest & Partner.

Dal 2010, i consumi privati in Svizzera sono cresciuti in termini reali di oltre il 22%, ma il fatturato del commercio al dettaglio fisico è aumentato solo del 4%. Le cause: la crescita dell’e-commerce, il mutamento delle abitudini di consumo e il calo dei prezzi in molte categorie di merci.

Particolarmente significativa è l’evoluzione del fatturato pro capite e per metro quadrato di superficie di vendita: entrambi gli indicatori sono diminuiti di circa il 9% dal 2010 (escludendo un effetto pandemico nel 2021). Contemporaneamente, l’occupazione nel settore è scesa di quasi il 7%.

Tra il 2019 e il 2025, il numero di esercizi di ristorazione in Svizzera è aumentato del 6%, quello dei negozi di alimentari addirittura del 14%. Al contrario, il numero di negozi che vendono merci è diminuito del 7%. In forte espansione si sono rivelati gli studi di psicoterapia e fisioterapia, le offerte per la cura dei bambini e i centri fitness.

Il cambiamento è particolarmente evidente nelle grandi città come Ginevra e Zurigo. Secondo gli autori dello studio i centri urbani si stanno trasformando “da punti di rifornimento logistico a paesaggi sociali d’esperienza”. I principali motori del cambiamento strutturale sono la digitalizzazione e le nuove preferenze dei consumatori. Nel settore non alimentare la quota del giro d’affari online è raddoppiata dal 2019, passando dal 9% al 18%, con punte di circa il 30% nel comparto moda.

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