Oggi in Svizzera

Niente da fare: come ha comunicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), per il momento non si terranno sul Bürgenstock colloqui tra Iran e Stati Uniti .

È il secondo giorno consecutivo in cui la Svizzera vede messi in difficoltà i suoi buoni uffici: il presidente statunitense Donald Trump aveva già firmato digitalmente a Versailles, nella notte tra mercoledì e giovedì, la dichiarazione d’intenti per il suo “accordo” con l’Iran, anche se la firma era prevista oggi sul Bürgenstock. Nonostante ciò, fino a ieri era ancora in piedi l’ipotesi dell’incontro in Svizzera.

Perché i colloqui di oggi sono stati cancellati? Secondo SRF, il vicepresidente USA JD Vance avrebbe lasciato intendere che vi sarebbero difficoltà logistiche da parte iraniana. Non si escludono però motivi politici: secondo l’agenzia AP, Teheran potrebbe voler inviare un segnale di protesta per la prosecuzione degli attacchi israeliani in Libano. Si tratta comunque di ipotesi non confermate.

Resta inoltre sul tavolo, la domanda se i colloqui tra Iran e Stati Uniti siano solo rinviati o se un incontro – sul Bürgenstock o altrove – possa avere luogo in un secondo momento. Il portavoce del DFAE Nicolas Bideau ha dichiarato all’agenzia Keystone-SDA che la Svizzera resta a disposizione e prosegue con i preparativi. Anche l’esercito rimane per ora mobilitato, con fino a 2’000 militari schierati sul Bürgenstock. Secondo un portavoce delle forze armate, non è stato revocato l’incarico ricevuto dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.