Oggi in Svizzera

Anche dei pompieri svizzeri sono impegnati per cercare di domare l’incendio che, nel sud-ovest della Francia , ha già colpito più di 42’000 ettari di territorio e costretto 220’000 persone a lasciare le loro case.

“Quando arriviamo, siamo una forza nuova, fresca. C’è sempre molta energia”, descrive il portavoce del raggruppamento servizio d’incendio e di soccorso di Ginevra (GSIS), che ha dispiegato 34 pompieri nel weekend alla periferia di Bordeaux. “Si rimpiazzano persone che sono sul terreno da diversi giorni”, dice, ricordando che in casi come questo una delle sfide maggiori è conservare le forze. “Non si parte per un giorno o due, ma per sette giorni al fronte”.

Nonostante la prolungata siccità di quest’anno, la Svizzera finora è stata risparmiata da incendi di grandi dimensioni. Ma c’è apprensione in vista dei festeggiamenti del prossimo fine settimana, con la festa Nazionale del 1° agosto. Nella maggior parte dei cantoni i fuochi artificiali sono stati vietati, ma “basta un razzo per provocare un incendio”, ricorda Gianni Boris Pezzatti, dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, intervistato dal Bund.

Dall’estate torrida del 2003, sottolinea l’esperto, in tutto il Paese la sensibilità al riguardo è elevata e misure incisive di prevenzione, prima fra tutte il divieto di accendere fuochi all’aperto durante i periodi di siccità, si sono rivelate molto efficaci. Resta comunque “importante informare la popolazione che un singolo temporale non è sufficiente per allentare la tensione“, aggiunge Pezzatti.