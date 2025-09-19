The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Consiglio Onu ripristina sanzioni all’Iran per il nucleare

Keystone-SDA

Il Consiglio di Sicurezza Onu ha dato il via libera al ripristino delle sanzioni contro l'Iran per il suo programma nucleare.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I Quindici hanno bocciato (con 4 voti a favore, 9 contrari e 2 astensioni) una bozza di risoluzione che avrebbe permesso di estendere la revoca delle sanzioni decisa con l’accordo del 2015.

Ciò significa che le sanzioni contro l’Iran saranno reintrodotte a mezzanotte del 28 settembre, a meno che non venga raggiunto un accordo all’ultimo minuto durante la settimana di alto livello dell’Assemblea Generale.

In caso venisse raggiunto un accordo dell’ultimo minuto, richiederebbe un’altra votazione del Consiglio di Sicurezza (Cds) su una bozza di risoluzione separata per proseguire la revoca delle sanzioni.

Il voto in Cds (a favore hanno votato Russia, Cina, Pakistan e Algeria) è arrivato dopo che a fine agosto Francia, Gran Bretagna e Germania hanno attivato lo “snapback” a causa di “significative inadempienze” da parte di Teheran. Il meccanismo consente il ripristino delle sanzioni entro 30 giorni, e questa settimana, i tre Paesi hanno informato l’Iran di essere ancora in attesa di gesti “concreti”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR