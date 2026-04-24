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Costi del sistema sanitario aumentati di oltre il 4% nel 2024

Costi del sistema sanitario aumentati di oltre il 4% nel 2024
Costi del sistema sanitario aumentati di oltre il 4% nel 2024 Keystone-SDA

I costi del sistema sanitario nel 2024 sono aumentati di oltre il 4% su base annua a 97 miliardi di franchi.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST), aggiungendo che quasi i due terzi dei finanziamenti sono stati sostenuti dalle economie domestiche.

Le famiglie si sono fatte carico del 21,3% del finanziamento pagando direttamente di tasca propria e del 40,7% sotto forma di contributi indiretti, principalmente attraverso il pagamento dei premi delle assicurazioni malattie. Alla maggior parte dei finanziamenti rimanenti (31,3%) hanno provveduto le amministrazioni pubbliche, soprattutto i Cantoni, precisa l’UST. Da notare che tra il 2023 e il 2024 le spese delle economie domestiche sono aumentate del 5,8%, mentre quelle dello Stato del 5,7%.

Nell’anno in rassegna i trattamenti e le prestazioni di aiuto rappresentavano i due terzi dei costi del settore sanitario. Queste spese, sostenute principalmente da ospedali, studi medici e istituti medico-sociali, sono aumentate nell’arco di un anno del 4,4%: a incidere sull’incremento sono stati soprattutto i trattamenti curativi stazionari (+6,6%) e quelli di lunga durata (+5,9%), mentre più modesta è stata la progressione registrata per i trattamenti curativi ambulatoriali (+1,6%) e quelli di riabilitazione (+1,9%), precisa la nota.

Riduzione dei costi di prevenzione

Le spese per la prevenzione sono diminuite del 15,8% rispetto al 2023, tornando ai livelli precedenti la pandemia di COVID-19. L’aumento dei costi dei medicamenti, degli apparecchi terapeutici e di altri materiali medici di consumo ha registrato un incremento del 6,3%. Infine, i costi amministrativi del sistema sanitario, riconducibili principalmente agli oneri amministrativi dello Stato (+9,9%), delle assicurazioni sociali (+0,7%) e delle assicurazioni private (-1,2%), evidenziano nel complesso un incremento pari al 2,0%.

Gli ospedali, con il 36,2% dei costi totali sono stati i principali fornitori di prestazioni con un aumento del 3,3% su base annua. Tale progressione è leggermente inferiore a quella registrata dagli studi medici (+3,6%). Gli istituti medico-sociali hanno da parte loro segnato una crescita più marcata (+4,4%). Un notevole incremento (+8,7%) è stato segnato dal settore del commercio al dettaglio, costituito principalmente da farmacie. Infine, a seguito della riduzione delle spese di prevenzione, nel 2024 i costi delle prestazioni fornite dallo Stato sono diminuiti del 9,4% rispetto a 12 mesi prima.

Grandi differenze tra cantoni

Nel 2024 i costi della salute hanno raggiunto i 10’792 franchi per abitante: a segnare i costi più elevati pro capite è Basilea Città (13’709 franchi), mentre all’estremo opposto si trova Uri (8671 franchi).

Secondo le proiezioni dell’UST i costi del sistema sanitario potrebbero aumentare di almeno il 3% nel 2025.

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