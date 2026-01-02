Crans-Montana: molte famiglie in attesa di notizie

Keystone-SDA

Dopo il devastante incendio di ieri in un bar di Crans-Montana VS, il giorno dopo molte famiglie sono ancora nell'incertezza. L'identificazione delle circa 40 vittime è ancora in corso, ha dichiarato stamane un portavoce della polizia.

(Keystone-ATS) Il lavoro potrebbe protrarsi per giorni, ha spiegato a Keystone-ATS. È un lavoro molto difficile, dato l’elevato numero di vittime, ha sottolineato il funzionario.

L’attenzione al momento è rivolta alle famiglie. “Vogliamo procedere il più rapidamente possibile”, ha continuato il portavoce affinché l’attesa per queste persone finisca al più presto. Nel frattempo, le autorità sono in stretto contatto con i famigliari che ricevono assistenza psicologica.

Intervistato dalla radio romanda RTS, il consigliere di Stato Mathias Reynard ha sottolineato anche lui che l’identificazione delle vittime richiederà ancora del tempo.

Ospedali, situazione tesa

Frattanto la situazione negli ospedali rimane molto tesa, ha aggiunto Reynard. “Diverse persone che erano in ferie sono venute a lavorare per aiutare i colleghi”, ha osservato il presidente dell’esecutivo vallesano. Inoltre, sono in corso discussioni per il trasferimento di competenze in campo medico. Alcuni dottori francesi specializzati in grandi ustionati potrebbero venire in Vallese, ha sottolineato.

Il “ministro” ha voluto anche ringraziare “quei cittadini e giovani che hanno salvato vite umane”. Reynard non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulle cause della tragedia, specificando che le prime ipotesi avanzate (incendio generalizzato) sono state confermate.

Ricoverati, non tutti identificati

Delle circa cento persone ricoverate in ospedale, molte non sono ancora state identificate, ha dichiarato dal canto suo il consigliere di Stato, Stéphane Ganzer, alla radio francese RTL.

“Ci vorrà probabilmente ancora un giorno intero per poterlo fare”, ha aggiunto il “ministro” responsabile della sicurezza.

Bilancio vittime potrebbe aggravarsi

I due ministri non hanno comunicato un nuovo bilancio delle vittime, confermando la cifra di circa quarantina di morti diffusa ieri. Un bilancio “terribile” che “potrebbe peggiorare”, ha tuttavia avvertito Stéphane Ganzer a radio RTL.

“Tra gli 80 e i 100 feriti” sono ancora in uno stato critico, ha rammentato Ganzer. “Si tratta di un bilancio in evoluzione poiché sappiamo che le persone ferite, quando hanno circa il 15% della superficie corporea ustionata di terzo grado, corrono il rischio di morire nelle ore e nei giorni successivi, poiché la sepsi può diffondersi in tutto l’organismo”, ha proseguito.