Cresce la disoccupazione, in settembre tasso al 2,5%

(Keystone-ATS) In settembre il tasso di disoccupazione è salito di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente, arrivando al 2,5%. Lo rende noto la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Nel mese in questione il numero dei disoccupati è aumentato di 1’891 unità (+1,7%) rispetto ad agosto, per un totale di 113’245 persone. Su base annua, il numero dei disoccupati è aumentato di 22’419 unità (+24,7%), si legge in un comunicato.

Da agosto a settembre il numero di disoccupati giovani (15-24 anni) è aumentato di 52 (+0,4%), per un totale di 11’957. Su base annua ciò corrisponde a un aumento di 2’178 persone (+22,3%). Il tasso di disoccupazione giovanile è rimasto invariato al 2,7%.

Sempre in settembre, il numero di disoccupati anziani (50-64 anni) è aumentato di 459 o dell’1,5% rispetto al mese precedente, per un valore pari a 30’798. Rispetto allo stesso mese del 2023 ciò corrisponde a un aumento di 5’442 persone (+21,5%). In questa categoria il tasso di disoccupazione è rimasto al 2,2 %, invariato rispetto al mese precedente.

Nel mese in questione sono state registrate 184’373 persone in cerca d’impiego (+4’137 o +2,3%). Su base annua il dato corrisponde a un aumento di 30’838 persone (+20,1%). Il tasso di persone in cerca d’impiego è aumentato di 0,1 percentuali rispetto al mese precedente, pari al 4,0%.

Passando all’ambito regionale, il tasso di disoccupazione in Ticino si è attestato al 2,5% in settembre, perfettamente in linea con il dato nazionale e in lieve aumento sia mensile (era del 2,4% in agosto) che annuo (era a 2,2% nello stesso mese del 2023). A sud delle Alpi i senza lavoro iscritti agli uffici regionali di collocamento erano 4065, con una crescita mensile dello 0,5% e un incremento annuo dell’11,6%.

Un’evoluzione simile si registra anche nei Grigioni: tasso di settembre allo 0,9%, a fronte dello 0,8% di agosto e dello 0,7% di dodici mesi prima, con un totale di 986 disoccupati (rispettivamente +11,8% e +34,3%).