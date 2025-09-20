The Swiss voice in the world since 1935
Cyberattacco contro diversi aeroporti europei

Keystone-SDA

Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in ha stamani le operazioni in diversi aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce l’Independent. Secondo l’aeroporto di Bruxelles, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.

Cancellazioni e ritardi

Al momento all’aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati dieci voli e si registrano diversi ritardi negli altri voli, ha detto un portavoce dello scalo all’ANSA, precisando che l’attacco informatico “riguarda un fornitore esterno del servizio che opera con diversi aeroporti europei”.

All’aeroporto di Berlino si registra al momento un solo volo cancellato, diretto a Parigi, mentre sono generalizzati i ritardi. Sul sito dell’aeroporto i voli in partenza risultano in media in ritardo di quasi un’ora.

