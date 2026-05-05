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Darren Aronofsky riceverà il Pardo d’Onore a Locarno

Keystone-SDA

Il Locarno Film Festival (5-15 agosto) assegnerà il Pardo d'Onore di quest'anno al regista americano Darren Aronofsky. La cerimonia è in programma venerdì 14 in Piazza Grande, si legge in una nota odierna della kermesse.

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(Keystone-ATS) Grazie a titoli come π (1998), Requiem for a Dream (2000), The Wrestler (2008; vincitore del Leone d’Oro alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia), Black Swan (2010), Noah (2014) e The Whale (2022), che è valso a Brendan Fraser l’Oscar come miglior attore, Aronofsky ha segnato un’epoca e si è ritagliato uno spazio unico nel cinema contemporaneo. Provocatori, spirituali e formalmente audaci, i suoi film hanno esplorato per oltre due decenni i confini estremi della fede, del desiderio e dell’ossessione.

“Sin dal suo indimenticabile esordio, il sorprendente e misterioso π (Pi), Darren Aronofsky – sottolinea, citato nel comunicato, Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival – si è affermato come una delle energie più vitali e imprevedibili del cinema statunitense del nuovo millennio. Autore che ha fatto dell’imprevedibilità la sua cifra espressiva, ha sempre sfidato convenzioni e aspettative, non tentando mai di compiacere né il pubblico né tanto meno l’industria”.

“Singolare, unico, radicale e visionario, Darren Aronofsky è riuscito nell’impresa di creare un’opera inconfondibile, tale da permettere la creazione dell’aggettivo ‘aronofskiano’, profondamente personale, ancorata in temi e ossessioni che ha sviscerato instancabilmente. Autore di titoli chiave come Requiem for a Dream, The Wrestler e Black Swan, ha firmato anche opere inclassificabili come Noah e Mother!. Darren Aronofsky incarna il piacere del cinema come rischio e sfida; e celebrarne il lavoro a Locarno, accogliendolo in Piazza Grande, è un modo per onorare la bellezza e la necessità della creatività”, aggiunge Nazzaro.

Dal 2017 il Pardo d’Onore è reso possibile grazie al sostegno di Manor, Event Partner del Locarno Film Festival. Nel corso degli anni il premio onorario è stato assegnato ad alcune tra le più straordinarie personalità del mondo del cinema, tra cui Manoel de Oliveira, Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Terry Gilliam, Alexander Sokurov, William Friedkin, Alain Tanner, Jia Zhang-ke, Leos Carax, Werner Herzog, Agnès Varda, Michael Cimino, Marco Bellocchio, Alejandro Jodorowsky, Jean-Marie Straub, Todd Haynes, Bruno Dumont, John Waters, John Landis, Kelly Reichardt, Harmony Korine, Jane Campion e, nel 2025, Alexander Payne.

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