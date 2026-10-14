Decorso post-operatorio regolare per il Papa

Keystone-SDA

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Procede regolarmente e senza complicazioni il decorso post-operatorio del Santo Padre, secondo quanto comunicato ufficialmente dalla Santa Sede.

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(Keystone-ATS) Il bollettino medico e le dichiarazioni del direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, delineano un quadro clinico stazionario e rassicurante, caratterizzato dal buon umore del Pontefice e dai progressi quotidiani nella ripresa delle normali attività.

“Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l’intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito”, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano.

“Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto”.

“Il Papa sta bene, l’umore è buono”. Lo ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, illustrando il bollettino medico di oggi.

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