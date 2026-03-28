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Delegati di UDC e Centro dibattono di migrazione

Keystone-SDA

I delegati di UDC e Centro si esprimono oggi sulle raccomandazioni di voto in vista delle votazioni del 14 giugno. Entrambi i partiti, il primo a Maienfeld (GR) e il secondo a Zugo, si occuperanno in particolare dell'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni!".

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(Keystone-ATS) Scontato l’esito del voto sull’iniziativa nelle file dell’UDC, in quello che si presenta più come avvio di una campagna “contro l’immigrazione di massa” che porta – secondo i fautori del testo – all’aumento degli affitti, a treni pieni e alla cementificazione.

Come noto, l’iniziativa democentrista chiede di limitare la popolazione residente permanente a un massimo di 10 milioni di persone entro il 2050. Consiglio federale e Parlamento dovrebbero prendere le misure necessarie.

A difendere il testo, oltre al presidente del partito Marcel Dettling, ci saranno i due vice presidenti Thomas Matter (ZH) e Céline Amaudruz (GE), così come la deputata Magdalena Martullo-Blocher (GR).

Oltre a esprimersi sulle direttive di voto, l’UDC è chiamato a rinnovare i suoi organi di partito.

Alleanza interpartitica

A Zugo, anche i delegati del Centro si occuperanno delle raccomandazioni di voto in vista del 14 giugno. Un’alleanza interpartitica con lo stesso Centro, PLR, PVL e PEV, oltre che attori del mondo economico, ha già messo in chiaro l’opposizione all’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni!”, mettendo in guardia da caos conseguenze concrete sulla vita nella Confederazione.

In presenza del presidente Philipp Matthias Bregy e del ministro della difesa Martin Pfister, i delegati dibatteranno anche della modifica della Legge sul servizio civile, che mira a indurire le condizioni di ammissione. Dovranno inoltre eleggere i candidati per completare la composizione della presidenza del partito.

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