Il popolo svizzero dice “sì” di misura all’e-ID: le reazioni

L’elettorato svizzero si è espresso domenica 28 settembre a favore dell’introduzione di un’identità elettronica nazionale. Il risultato è stato molto meno netto del previsto, con solo il 50,4% del popolo che ha detto "sì" a una e-ID statale.



