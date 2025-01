Deputato della Groenlandia, “visita di Trump Jr. una messinscena”

Keystone-SDA

La visita di Donald Trump Jr. in Groenlandia è stata "una messinscena". A sostenerlo, in un'intervista a Politico.eu, è Pipaluk Lynge, presidente della Commissione parlamentare Esteri e Sicurezza del Parlamento groenlandese e membro del maggiore partito dell'isola.

1 minuto

(Keystone-ATS) “A nessun giornalista è stato permesso di intervistarlo. È stato tutto inscenato per far sembrare che noi – i groenlandesi – fossimo MAGA (Make America Great Again, lo slogan di Trump che identifica i suoi sostenitori) e amassimo far parte degli Stati Uniti”, ha detto Lynge, secondo il quale, all’arrivo del figlio di Donald Trump “la gente era curiosa, ma alcuni si sono fatti fotografare mentre gli facevano il dito medio all’aeroporto… alcuni hanno scritto su Facebook: Yankee go home”. Lynge ha poi aggiunto: “Sappiamo come trattano gli Inuit in Alaska. Vogliono renderci grandi prima di cercare di invaderci”.