Disegni originali di Titeuf venduti per 150’000 franchi a Basilea

Keystone-SDA

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Quasi 25 opere originali consacrate a Titeuf, il noto personaggio dei fumetti, sono state vendute all'asta a Basilea per circa 150'000 franchi (spese escluse). Circa due terzi dei disegni del fumettista ginevrino Zep hanno trovato un acquirente.

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(Keystone-ATS) Il progetto della copertina per il quindicesimo album di Titeuf “À fond le slip!” è stato venduto per 30’486 franchi, spese comprese, ha indicato oggi a Keystone-ATS Nadja Scribante Amstutz, direttrice per la Svizzera romanda della casa aste elvetica Artcurial Beurret Bailly Widmer, acquisita nel 2023 dal gruppo francese Artcurial, confermando un’informazione della RTS. L’identità dell’acquirente non è stata svelata, mentre l’asta si è tenuta in gran parte a distanza – per telefono e su Internet – dinanzi ad una sala basilese quasi vuota.

Una quarantina di tavole originali, illustrazioni e bozzetti di manifesti sono stati proposti nel corso di questa prima vendita interamente dedicata al bambino dal ciuffo biondo creato dal fumettista ginevrino nel 1992. Si è trattato anche della prima volta che Zep, il cui vero nome è Philippe Chappuis, accettava di separarsi dai disegni originali di Titeuf.

La scommessa dell’asta

Per Zep, possedere una tavola originale permette agli appassionati di instaurare un legame particolare con un’opera diffusa in milioni di copie. “È piuttosto divertente pensare che questa pagina, letta da milioni di persone, sia proprio quella di cui si possiede l’originale”, ha osservato sulle onde della RTS.

L’asta era anche una prima in Svizzera per Artcurial Beurret Bailly Widmer nell’ambito dei fumetti. “Era una scommessa e, per una prima vendita, i risultati sono estremamente incoraggianti per il seguito”, ha dichiarato la direttrice.

Il mercato delle tavole originali dei fumetti rimane tuttavia un mercato di nicchia, con prezzi generalmente più accessibili che quelli dell’arte tradizionale. Gli acquirenti sono appassionati e collezionisti, spesso più giovani, che fanno principalmente offerte nelle aste su Internet.

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