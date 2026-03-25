Drone russo in Estonia

Keystone-SDA

Un drone russo si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia. Lo riferisce il Servizio di sicurezza interna estone. Un altro drone esploso in Lettonia, attribuito inizialmente ai russi, sembra invece essere ucraino.

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(Keystone-ATS) Il Servizio di sicurezza interna estone (Iss) ha annunciato che non ci sono state conseguenze per la rete. “Un drone ha colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente”, ha dichiarato l’Iss in un comunicato stampa. “Il drone è entrato nello spazio aereo estone provenendo dallo spazio aereo russo”, aggiunge il comunicato.

Il ministero lettone ha da parte sua annunciato che un drone non identificato era entrato nel territorio lettone provenendo dalla Russia senza provocare feriti o danni a infrastrutture.

Successivamente il primo ministro lettone Evika Silina ha dichiarato sul proprio account X che “indagini sono in corso ma le prime informazioni indicano” che il drone caduto sul territorio lettone era apparentemente ucraino.

Durante la notte l’Ucraina ha sferrato diversi attacchi contro la Russia, prendendo di mira in particolare l’importante porto nord-occidentale di Ust-Luga, sul Golfo di Finlandia. Lettonia e Estonia si trovano lungo una possibile traiettoria dei droni diretti verso la regione non lontanamente da San Pietroburgo.