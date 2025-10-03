Droni sospetti, chiuso per diverse ore l’aeroporto di Monaco

The Swiss voice in the world since 1935
A causa di diversi avvistamenti di droni, nella tarda serata di ieri le operazioni di volo all'aeroporto di Monaco di Baviera sono state limitate e in seguito sospese del tutto. Sono poi riprese stamani verso le 5.50, riporta il sito web dello scalo tedesco.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Le decisioni sono state prese dal Controllo del traffico aereo tedesco (Dfs) a partire dalle 22.18. In conseguenza di ciò, 17 voli non sono riusciti a decollare, con conseguenze per quasi 3000 passeggeri. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte.

Intorno alle 19.30 di ieri diverse persone hanno avvistato dei droni nei pressi dell’aeroporto, ha affermato un portavoce della polizia locale. Le autorità bavaresi hanno avviato una ricerca per identificare i dispositivi e i loro proprietari, senza successo.

I droni sono stati poi avvistati di nuovo, questa volta sopra l’area aeroportuale, portando alla chiusura di entrambe le piste. Nonostante l’intervento degli elicotteri della polizia, “non sono disponibili informazioni sul tipo e sul numero di droni” né sulla loro origine, affermano le autorità tedesche.

Questo incidente si verifica prima dell’ultimo fine settimana dell’Oktoberfest, che accoglie centinaia di migliaia di persone ogni giorno a Monaco di Baviera. La festa della birra nella città bavarese è stata chiusa per mezza giornata mercoledì a seguito di un allarme bomba e di una tragedia familiare. La Germania è in stato di massima allerta di fronte alla minaccia dei droni, poiché diversi Paesi europei, tra cui Polonia e Danimarca, lamentano con la Russia le recenti incursioni nel loro spazio aereo.

Venerdì scorso in Germania uno sciame di droni è stato avvistato sopra lo Stato dello Schleswig-Holstein. Il governo tedesco ha dichiarato che intende autorizzare le forze armate ad “abbattere” questi dispositivi.

