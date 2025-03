Elezioni in Groenlandia, vince opposizione di centrodestra

Keystone-SDA

L'opposizione di centrodestra ha vinto le elezioni legislative in Groenlandia. Lo ha riferito il canale pubblico groenlandese KNR. I partiti del governo uscente - guidato da Múte Bourup Egede - hanno registrato un netto calo.

(Keystone-ATS) Il voto è stato contraddistinto da un’ondata di nazionalismo per chiedere che l’isola artica, ambita dal presidente americano Donald Trump, raggiunga rapidamente l’indipendenza.

In base ai dati ufficiali il partito democratico, che si descrive come “social-liberale” e che ha pure chiesto l’indipendenza dalla Danimarca, ma a lungo termine, ha ottenuto il 29,9% dei voti, più che triplicando la quota del 2021. Segue il partito Naleraq, che ha più che raddoppiato la sua quota di voti, arrivando al 24,5%.

Entrambi i partiti sono favorevoli all’indipendenza dalla Danimarca, ma differiscono sul ritmo del cambiamento. Naleraq è il più aggressivamente pro-indipendenza, mentre i democratici sono favorevoli a un ritmo più moderato. Si prevede che il futuro governo definirà un calendario per l’indipendenza, sostenuta dalla stragrande maggioranza dei 57’000 abitanti della Groenlandia.

“I democratici sono aperti ai colloqui con tutti i partiti e cercano l’unità. Soprattutto con quello che sta succedendo nel mondo”, ha detto il leader trentatreenne del partito, Jens-Frederik Nielsen, ex campione di badminton che si è detto sorpreso dalla vittoria: “non ci aspettavamo che le elezioni avessero questo risultato, siamo molto felici”.

Choc invece per il premier uscente Múte Bourup Egede, che guida il partito di sinistra verde Inuit Ataqatigiit (IA): “rispettiamo il risultato delle elezioni”, ha detto a KNR. Il partito ha una quota di voti del 21,4%. Il leader del partito Siumut, partner di coalizione di IA, ha ammesso la sconfitta. Rispetto alle elezioni di quattro anni fa, IA ha perso 15,3 punti percentuali, il Siumut 14,7.

I quasi 60’000 cittadini groenlandesi hanno votato in massa. L’affluenza alle urne, secondo i funzionari elettorali, è stata del 70%, più alta del solito. Inizialmente previsto per le 20.00 locali, l’orario di chiusura dei seggi è stato prolungato di mezz’ora per consentire a tutti gli elettori in fila di esprimersi.