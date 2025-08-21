The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Emergenza roghi Portogallo, Consiglio ministri straordinario

In piena bufera politica scatenata dagli incendi che da settimane devastano ampie zone rurali del Portogallo e minacciano i centri abitati, il premier Luís Montenegro ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri per questo giovedì.

2 minuti

(Keystone-ATS) La riunione si terrà a Viseu, una delle province più colpite dai roghi, con l’obiettivo di approvare adeguate misure di sostegno alle popolazioni danneggiate. Intanto la conferenza dei capigruppo ha deciso la data dell’interpellanza parlamentare, il 27 agosto, in cui il primo ministro risponderà alle opposizioni che, pur con sfumature diverse, accusano tutte il governo di aver tardato nella risposta alle calamità di questa estate.

Nel Paese sono ancora attivi molti incendi (65 fino a mercoledì), alcuni dei quali tra i più devastanti mai visti in Portogallo. Secondo un rapporto, ancora provvisorio, dell’Istituto per la conservazione forestale (Icnf), l’incendio scoppiato a Trancoso il 9 agosto scorso ha consumato circa 49.000 ettari, mentre quello di Arganil almeno 47.000 ettari. Solo un incendio del 2017, nello stesso comune di Lousã che ora è di nuovo in fiamme, aveva registrato un risultato peggiore.

Intanto, nella notte tra martedì e mercoledì, è salito a tre il numero delle vittime, con la morte di un uomo di 65 anni travolto dal cingolato che stava manovrando per creare una fascia di contenimento delle fiamme nel rogo di Mirandela. L’uomo lavorava per una ditta privata ingaggiata dallo stesso comune di Mirandela per far fronte all’emergenza.

