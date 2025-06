Enorme distruzione a Beer Sheva dopo missile dall’Iran

Keystone-SDA

Un singolo missile balistico lanciato dall'Iran ha provocato un'ingente devastazione a Beer Sheva, nel sud di Israele.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’ordigno caduto stamani in un parcheggio vicino a edifici residenziali ha distrutto diversi appartamenti, lasciato un cratere a terra, veicoli in fiamme, facciate di edifici e balconi crollati. Si segnalano sette feriti. Le Ferrovie israeliane hanno comunicato che la stazione di Beer Sheva Nord è stata chiusa per danni.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che il malfunzionamento dell’intercettore è probabilmente la causa del mancato abbattimento del missile iraniano che ha colpito stamattina Beer Sheva, nel sud dello Stato ebraico, già bombardata ieri.

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato che “il sito Microsoft di Beer Sheva è stato attaccato perché collabora con l’esercito israeliano”.

Durante la notte l’Aeronautica militare dello Stato ebraico ha effettuato un’ondata di attacchi su Teheran, prendendo di mira strutture militari e siti di ricerca nucleare iraniani, riportano i media israeliani.

Oltre 60 aerei da combattimento sono stati coinvolti negli attacchi sganciando 120 munizioni, rendono noto le Idf. Tra gli obiettivi figuravano “diversi siti di produzione missilistica industriale” a Teheran che in passato rappresentavano il “cuore industriale del Ministero della Difesa iraniano; siti militari che producevano componenti missilistici e impianti per la produzione di materie prime utilizzate per la fusione dei motori missilistici”. Gli attacchi hanno colpito anche il “quartier generale del progetto nucleare Spdn”, affermano le Idf.