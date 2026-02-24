The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Eurocity con 500 persone a bordo fermo in tunnel tra Olten e Berna

Keystone-SDA

Un Eurocity Basilea-Milano con a bordo circa 500 passeggeri è rimasto bloccato questa mattina nella galleria di Murgenthal sulla linea della Ferrovia 2000 tra Mattstetten (BE) e Rothrist (SO).

(Keystone-ATS) Il traffico ferroviario tra Olten e Berna è stato compromesso durante l’ora di punta.

Il problema al convoglio – un EC 61 – si è verificato intorno alle 7.15, ha dichiarato a Keystone-ATS la portavoce delle FFS Fabienne Thommen. Contrariamente a quanto inizialmente previsto il convoglio non ha dovuto essere evacuato. Il treno antincendio e soccorso era pronto nel tunnel, “ma alla fine l’EC è riuscito a tornare a Olten con i passeggeri a bordo”, ha detto Thommen. I viaggiatori hanno subito un ritardo di circa due ore.

Visto che l’Eurocity ha temporaneamente bloccato la linea, i treni successivi hanno dovuto “invertire la marcia” e sono tornati indietro. Altri convogli sono quindi circolati sulla linea via Burgdorf (BE), con ritardi di circa 15 minuti . Il problema è stato risolto poco dopo le 9.

