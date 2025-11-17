Ex leader del Bangladesh Hasina condannata a morte

Keystone-SDA

L'ex prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina è stata condannata a morte per crimini contro l'umanità, per la sanguinosa repressione delle proteste antigovernative dello scorso anno. Hasina, che vive in esilio in India, è stata processata in contumacia.

(Keystone-ATS) L’ex prima ministra, scrive la Afp, è stata “dichiarata colpevole di tre capi d’accusa”, tra cui istigazione, ordine di uccidere e inazione per impedire le atrocità, ha letto il giudice Golam Mortuza Mozumder alla gremita aula di Dacca. “Abbiamo deciso di infliggerle una sola condanna, ovvero la pena di morte”.

La corte, riporta Al-Jazeera, ha affermato che gli attacchi durante le proteste studentesche dell’anno scorso erano “diretti contro la popolazione civile” e “diffusi e sistematici”.

“Pertanto, nelle atrocità di uccisione e ferimento grave dei manifestanti, come sopra menzionato, l’imputata primo ministro Sheikh Hasina ha commesso crimini contro l’umanità con il suo ordine di istigazione e anche per la mancata adozione di misure preventive e punitive, afferma. “L’imputata Sheikh Hasina ha commesso crimini contro l’umanità con il suo ordine di utilizzare droni, elicotteri e armi letali, ha aggiunto inoltre la corte.

Hasina, 78 anni, è stata processata per un ordine di repressione contro una rivolta studentesca che l’ha estromessa nell’agosto 2024. Il Bangladesh è in subbuglio politico dalla fine del governo autocratico di Hasina e la violenza ha sporcato la campagna elettorale per le elezioni previste per febbraio 2026. Le Nazioni Unite affermano che fino a 1.400 persone sono state uccise nelle repressioni mentre Hasina cercava di aggrapparsi al potere.

“I verdetti pronunciati contro di me sono stati emessi da un tribunale truccato, istituito e presieduto da un governo non eletto e privo di mandato democratico”, ha dichiarato Hasina in una dichiarazione rilasciata dal suo nascondiglio in India. “Sono parziali e politicamente motivati”.