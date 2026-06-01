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Fallimenti in netto aumento nei primi cinque mesi dell’anno

Fallimenti in netto aumento nei primi cinque mesi dell'anno
Fallimenti in netto aumento nei primi cinque mesi dell'anno Keystone-SDA

Il numero di fallimenti aziendali in Svizzera è salito alle stelle da gennaio a maggio di quest'anno, attestandosi a 6075, ovvero il 58,4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica Crif.

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(Keystone-ATS) I settori più colpiti sono l’edilizia (736 casi), la ristorazione (565) e il commercio al dettaglio (480).

L’aumento percentuale più marcato è stato registrato nel Canton Turgovia, con un balzo del 234,8%, seguito dal Giura (+154,2%) e da Basilea Campagna (+142,2%). I dati sono diminuiti solo nei cantoni di Svitto (-19,5%) e Soletta (-6,8%), precisa Crif, società attiva nel campo dell’azione anti-frode, dei controlli di solvibilità e dell’informazione per aziende e privati.

L’aumento dei fallimenti è stato particolarmente marcato nel settore immobiliare (+99,2%) e in quello dei servizi finanziari (+98,5%).

Allo stesso tempo, la progressione nella creazione di nuove imprese ha subito un netto rallentamento e si attesta ora allo 0,3%, pari a 22’631 nuove società create in Svizzera. Con 4’093 nuove aziende, il Canton Zurigo ha registrato il dato più elevato, seguito da Vaud (2’113) e Ginevra (1’805). In tutti e tre i casi il numero di nuove società è però diminuito: del 7,2% nel Canton Vaud, del 3,3% a Ginevra e dell’1,3% a Zurigo.

La maggior parte delle nuove costituzioni ha riguardato la consulenza aziendale (1994), il settore immobiliare (1641) e il commercio al dettaglio (1624). Il calo è stato invece particolarmente marcato nella ristorazione (-23,3%) e nel commercio al dettaglio (-12,4%).

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