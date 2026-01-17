The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Fiorentina calcio, morto il presidente Rocco Commisso

Keystone-SDA

È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. L'annuncio sul sito della società calcistica viola.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”. Commisso, 76 anni, è morto negli Usa dove risiedeva.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR