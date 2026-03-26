Flop istituto digitale costa quasi 200 milioni a Banca cantonale BL

Keystone-SDA

Sta costando caro alla Banca cantonale di Basilea Campagna (BLKB) l'insuccesso di Radicant, un istituto digitale lanciato nel 2021 e operativo dal 2023 che non è mai pienamente decollato e che è stato chiuso nel 2025.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dall’avvio del progetto al completamento della liquidazione “la BLKB prevede, allo stato attuale, costi complessivi compresi tra 180 e 190 milioni di franchi”, si legge nel comunicato odierno di illustrazione dei conti 2025. Come noto per Radicant era stato anche cercato un acquirente, ma non era stato trovato. L’impresa contava un centinaio di impieghi nelle sedi di Zurigo, Lisbona e Pristina.

Sin dalla sua fondazione Radicant ha dovuto affrontare ripetutamente diversi problemi. Il bubbone era poi scoppiato nel luglio del 2025, quando BLKB aveva dovuto effettuare una rettifica di valore di quasi 106 milioni di franchi sull’impresa controllata. In un contesto di pressioni politiche l’allora CEO John Häfelfinger e il presidente del consiglio di banca Thomas Schneider avevano rassegnato le dimissioni.

Per BLKB l’esercizio 2025 si è chiuso con ricavi per 499 milioni, in progressione del 5% rispetto all’anno prima, e un utile di 155 milioni di franchi, in flessione del 7%. La società manterrà comunque invariati i versamenti al cantone e agli azionisti.

“Il risultato consolidato in calo riflette l’effetto negativo una tantum causato dall’uscita da Radicant”, afferma il CEO Christoph Schär, citato in un comunicato. “L’andamento di Radicant non ha soddisfatto né le nostre aspettative né i nostri standard di prestazione, e ne siamo rammaricati. La stabilità della BLKB non è stata però mai compromessa dagli sviluppi relativi a Radicant”, precisa il dirigente con diploma di ingegnere al Politecnico federale di Zurigo e MBA conseguito a San Gallo. “Anche nell’esercizio 2025 la BLKB ha registrato un andamento operativo positivo e ha continuato a crescere nei settori di attività rilevanti”.

Fondata nel 1864, la Basellandschaftliche Kantonalbank dispone oggi di 23 succursali, fra cui quattro anche nei cantoni di Basilea Città, Soletta e Argovia (due). L’istituto gode della garanzia dello stato, ha una somma di bilancio di oltre 37 miliardi di franchi e un organico di circa 1000 dipendenti.