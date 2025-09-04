The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Forbo, presto arriverà il nuovo Ceo

Dopo una ricerca durata diversi mesi Forbo ha trovato il suo nuovo presidente della direzione.

(Keystone-ATS) Si tratta di Johannes Huber, manager attualmente in forza a Hilti che entrerà in carica il primo gennaio 2026, ha indicato oggi il fabbricante di rivestimenti per pavimenti, colle e nastri trasportatori con sede a Baar (ZG) e uno stabilimento anche in Ticino.

Il 53enne subentra a Jens Fankhänel, che per ragioni di salute aveva dovuto abbandonare le sue funzioni di Ceo in febbraio, per poi lasciare l’impresa a fine aprile. Le redini erano state assunte ad interim dal responsabile delle finanze Andreas Jaeger, che ha però nel frattempo a sua volta annunciato la partenza, per la fine di ottobre.

In borsa l’azione Forbo ha reagito bene alle novità odierne: il titolo della società in mattinata saliva di oltre l’1%, mostrandosi un po’ più tonico del mercato generale. Dall’inizio dell’anno il corso è aumentato del 4%, mentre rimangono negative, nella misura del -6% e del -46%, le performance sull’arco di uno e cinque anni.

Il gruppo è stato fondato nel 1928, con il nome Continentale Linoleum Union, da tre fabbricanti di linoleum: uno tedesco, uno svedese e uno ticinese, la Linoleum SA di Giubiasco. Negli anni 70 la società è stata ribattezzata in Forbo. Oggi l’azienda ha una rete di stabilimenti e centri di distribuzione in 39 paesi e un organico di circa 5200 dipendenti, per un fatturato che nel 2024 ha raggiunto 1,1 miliardi di franchi. Il gruppo è ancora presente a Giubiasco con una fabbrica specializzata nella produzione di piastrelle viniliche omogenee.

