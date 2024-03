Francia: Attal annuncia ‘mezzi eccezionali’ contro il terrorismo

(Keystone-ATS) Il premier francese, Gabriel Attal, ha annunciato oggi il dispiegamento di ”mezzi eccezionali” contro la minaccia terroristica, con ”4.000 militari supplementari” dispiegati ”ovunque sul territorio” della Francia.

In occasione di una visita alla stazione ferroviaria Saint-Lazare di Parigi, dopo l’innalzamento del dispositivo antiterrorismo Vigipirate al suo massimo livello, il capo del governo ha dichiarato che ”la minaccia terroristica islamica è reale, è forte” e, anzi, ”non si è mai indebolita”.

A tre giorni dall’attacco di Mosca, il premier ha precisato che dall’inizio dell’anno sono già due gli attentati ”sventati” in Francia. Secondo fonti del ministero dell’Interno citate dalla France Presse, il primo risale al 10 gennaio, con il fermo di una persona che voleva colpire ”obiettivi ebraici” o una ”discoteca Lgbt”. Il secondo risale al 5 marzo e riguarderebbe un individuo di 62 anni che voleva attaccare edifici religiosi cristiani.

“Interveniamo a monte, interveniamo su tutti i fronti”, garantisce Attal, a pochi mesi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. ”La nostra lotta al terrorismo – ha proseguito – non si fa a parole. È molto concreta e la nostra mano non tremerà mai dinanzi al terrorismo e al fondamentalismo islamico”. Per lui, sono 45 gli attentati sventati in Francia dal 2017, anno dell’elezione di Emmanuel Macron all’Eliseo, e 760 gli stranieri radicalizzati ”respinti alla frontiera”.