The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Francia: Depardieu rinviato a giudizio per stupro su un’attrice

Keystone-SDA

Gérard Depardieu è stato rinviato oggi a giudizio dal tribunale di Parigi per stupro sull'attrice Charlotte Arnould. Lo ha reso noto l'avvocata della vittima, Carine Durrieu-Diebolt. L'attore ha sempre parlato di una relazione consensuale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il 76enne sarà giudicato per due stupri e aggressioni sessuali, in seguito alla denuncia presentata dalla donna poco dopo i fatti, commessi nella sua casa parigina il 7 e 13 agosto 2018.

Charlotte Arnould, 29 anni, si è detta “sollevata” per questa forma che definisce di “verità giudiziaria”: “non riesco a crederci per quanto è una cosa enorme”, ha scritto su Instagram.

La procura di Parigi aveva già preso una decisione analoga il 14 agosto 2024, ma l’inchiesta era stata poi riaperta dopo una richiesta di perizia sull’attore in merito ad affermazioni di tipo sessuale e sessista che aveva fatto in occasione delle riprese di un film in Corea del Nord, che avevano sollevato uno scandalo per essere rivolte, fra l’altro, a una giovanissima ragazza che andava a cavallo.

Gérard Depardieu, accusato di stupro e violenze sessuali da diverse donne, è stato condannato a metà maggio a 18 mesi di carcere con la condizionale per aver commesso molestie e violenze su due donne durante le riprese di “Volets verts”, un film girato nel 2021. Depardieu ha presentato appello contro la sentenza.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR