Furti: polizie “latine” lanciano campagna di prevenzione

Le polizie cantonali di Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra hanno avviato oggi una campagna per prevenire i furti. Tra settembre e marzo, i ladri sono più attivi, tuttavia, con alcune semplici misure si possono ridurre i rischi, si legge in un comunicato.

(Keystone-ATS) Le autorità di polizia consigliano di non lasciare oggetti a portata di mano nelle abitazioni, di simulare la presenza, di chiudere le finestre e a chiave le porte, di svuotare la bucalettere, di avvertire i vicini in caso di assenza e di non annunciare la propria assenza sui social. Le statistiche mostrano una tendenza all’aumento del numero di furti con scasso: lo scorso anno sono cresciute del 17,1% a 41’429, superando i valori prepandemici.