G7: tra il 10 e il 15% di cancellazioni negli hotel di Ginevra

Keystone-SDA

Gli hotel ginevrini stanno registrando tra il 10 e il 15% di cancellazioni a causa delle ripercussioni previste in relazione al vertice del G7 a Evian (F). "Notiamo un calo", ha dichiarato oggi a Keystone-ATS il loro nuovo presidente Xavier Rey.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Giugno è solitamente un periodo di altissima stagione”, ha spiegato Rey, che ha assunto la guida della Società degli albergatori di Ginevra (SHG) alcune settimane fa. In questa fase dell’anno, una clientela d’affari si reca a Ginevra per partecipare a riunioni.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha raccomandato a chi può di optare per il telelavoro. L’attività economica dovrebbe risentirne. Diversi albergatori hanno contattato i propri clienti abituali per spiegare loro che “l’esperienza turistica e d’affari non sarà proprio la stessa”, ha aggiunto Rey, che gestisce diverse strutture.

Nei suoi alberghi si è registrato un calo delle prenotazioni del 15%. Senza le camere a tariffe preferenziali lanciate dalla SHG per le aziende ginevrine dal 10 al 19 giugno, a fronte delle maggiori difficoltà di spostamento in città, il calo raggiungerebbe addirittura il 20%, ha spiegato. La contrazione si registra tra tutti i membri.

A differenza dei negozi, gli albergatori non prevedono però recinzioni per proteggere le loro vetrine. “Vogliamo comunque rimanere una città accogliente”, ha detto il presidente. Un altro motivo è che le misure preventive comportano un costo per strutture che devono già affrontare un calo delle prenotazioni.

Il Consiglio di Stato ginevrino ha annunciato di voler istituire un meccanismo di indennizzo in caso di danni ai negozi, ma non per le perdite in termini di fatturato.