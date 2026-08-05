The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Galleria San Gottardo chiusa per 12 notti in agosto

Il tunnel del San Gottardo rimarrà chiuso per 12 notti nel mese di agosto
Il tunnel del San Gottardo rimarrà chiuso per 12 notti nel mese di agosto Keystone-SDA

A causa di lavori di manutenzione preventiva la galleria autostradale del San Gottardo sarà chiusa al traffico tra il 10 e il 27 agosto per 12 notti tra le 23.00 e le 5.00.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi l’Ufficio federale delle strade (USTRA), aggiungendo che il blocco al traffico riguarderà le notti dal lunedì al giovedì.

Nelle notti da venerdì a sabato, da sabato a domenica e da domenica a lunedì la galleria sarà transitabile, viene precisato.

I lavori sono finalizzati alla sicurezza e mirano a impedire l’accumulo di tensioni nei singoli elementi della soletta intermedia, sottolinea l’USTRA. Tramite tagli di separazione, questi elementi strutturali saranno alleggeriti a titolo preventivo, al fine di ridurre il rischio di danni, sottolinea la nota, precisando che le tensioni nella soletta intermedia vengono monitorate continuamente tramite un sistema di misurazione.

Nel 2023 si era formata una fessura nella soletta intermedia in corrispondenza del portale nord e alcuni frammenti di calcestruzzo erano caduti sulla carreggiata. La causa potrebbe essere stata rappresentata dai movimenti della montagna.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR