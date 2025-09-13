The Swiss voice in the world since 1935
Gb: in 110’000 a Londra per manifestazione dell’estrema destra

Keystone-SDA

Le stime della polizia di Londra indicano che alla manifestazione dell'estrema destra "Unite the Kingdom" in corso nella capitale britannica ci sono almeno 110 mila persone mentre alla contro-protesta anti-razzista "March against Fascism" se ne contano circa 5'000.

(Keystone-ATS) Come emerge dalle immagini riprese dagli elicotteri, si vedono migliaia di persone in marcia che sventolano bandiere britanniche e inglesi con la croce di San Giorgio lungo le vie centrali della metropoli.

“La rivoluzione dei patrioti è iniziata”, ha dichiarato il principale organizzatore di “Unite the Kingdom”, Tommy Robinson, animatore di gruppi dell’ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica britannica. Robinson ha dedicato l’evento a Charlie Kirk, il popolare attivista Maga ucciso negli Usa. Non sono stati segnalati finora episodi di violenza.

La manifestazione, che prevede una marcia sul ponte di Westminster e un raduno nei pressi di Downing Street, vedrà anche gli interventi di esponenti dell’estrema destra francese, come Eric Zemmour, e tedesca, con Petr Bystron dell’Afd, oltre alla commentatrice britannica Katie Hopkins e al controverso psicologo canadese Jordan Peterson.

