Germania: sì definitivo alla liberalizzazione della cannabis

2 minuti

(Keystone-ATS) Grazie all’approvazione anche da parte del Bundesrat, la Camera del parlamento tedesco che rappresenta i Länder, una legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo in Germania entrerà in vigore come previsto il primo aprile.

La decisione elimina un’incertezza creata da minacce di blocco da parte dell’opposizione dell’Unione cristiano democratica (Cdu, centro destra).

Il Bundesrat, che rappresenta le 16 regioni tedesche, ha approvato oggi la controversa norma dopo un acceso dibattito in cui i presidenti regionali della Cdu hanno criticato l’iniziativa della coalizione tripartita di sinistra-centro del cancelliere Olaf Scholz perché ignorerebbe i rischi per la salute derivanti dal consumo di marijuana, soprattutto per i giovani: “Questa legge costerà vite umane”, ha sostenuto Reiner Haseloff, premier della Sassonia-Anhalt.

Il ministro della sanità, Karl Lauterbach (Partito socialdemocratico), ha invece ribadito che la legge è stata pensata per frenare il mercato nero. Con una stima di 4,5 milioni di consumatori abituali di questa droga in Germania, il governo ha dichiarato che affronterà anche la criminalità legata agli stupefacenti e garantirà un prodotto sicuro, di alta qualità e regolamentato.

Il Bundestag, la principale Camera del parlamento tedesco, che rappresenta il popolo, aveva approvato la legge il mese scorso. Secondo le nuove norme, i maggiorenni potranno girare anche con 25 grammi di cannabis e coltivare in casa fino a tre piante per il consumo privato.

In una fase successiva, sarà consentita anche la coltivazione in club senza scopo di lucro, ciascuno limitato a 500 aderenti. Una seconda fase della legalizzazione creerà programmi pilota regionali per le catene di approvvigionamento commerciale.

La Germania è già il più grande mercato europeo di cannabis terapeutica da quando il governo ha legalizzato la droga per i pazienti nel 2017.