Oggi in Svizzera

Durante la Seconda guerra mondiale, il Canton Turgovia applicò una politica particolarmente dura nei confronti dei rifugiati ebrei . Daniel Frischknecht, presidente dell’Unione evangelica federale democratica (UDF), ha lanciato una petizione per chiedere che le autorità si assumano pubblicamente le proprie responsabilità e che questi fatti vengano insegnati nelle scuole.

Nonostante il Governo svizzero avesse mitigato la legislazione nel 1944, le autorità locali hanno continuato a deportare uomini, donne e bambini nella Germania nazista, spesso condannandoli a morte certa.

Nella sua petizione, Daniel Frischknecht, che lavora come psicologo a Romanshorn, chiede un “lavoro serio e visibile su questo capitolo oscuro [del] passato”, che è ancora più necessario ora che i cantoni di Berna e San Gallo stanno progettando di erigere dei siti commemorativi.

Sebbene sia stata accertata la responsabilità dei leader dell’epoca, la distruzione di molti documenti avvenuta nel 1958 impedisce una ricostruzione completa degli eventi. Tuttavia, l’atteggiamento nella regione del Lago di Costanza sta iniziando a cambiare: nella vicina Germania è stata recentemente rinominata una strada che portava il nome di un funzionario coinvolto, segno che la memoria sta gradualmente recuperando i silenzi del passato.