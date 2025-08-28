Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
Nel 2024 non ci siamo distinti per l’originalità: i nomi di battesimo più diffusi rimangono gli stessi del 2023, con alcune differenze regionali.
A 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, una petizione chiede al Canton Turgovia di ricordare pubblicamente la sua politica di respingimento degli ebrei al confine con la Germania.
Buona lettura,
Emma e Noah sono, ancora una volta, i nomi di battesimo preferiti dai genitori in Svizzera. Nomi sempre più brevi che si sono accorciati della metà nel giro di pochi decenni.
Per la quarta volta negli ultimi cinque anni, anche nel 2024 Emma è stato il nome più popolare dato alle bambine. Mia e Sofia completano il podio nazionale.
Nemmeno per i maschietti ci sono stati sconvolgimenti, con Noah ancora una volta in testa. Liam e Matteo rimangono i suoi più diretti rivali, come ogni anno dal 2019.
Il palmarès conferma una tendenza che si è rafforzata negli ultimi quarant’anni: l’accorciamento dei nomi che risultano tra i più popolari. Se negli anni Sessanta i nomi femminili più comuni avevano quasi otto lettere, ora questo numero è sceso sotto le cinque. Per i ragazzi, il numero di caratteri è sceso da più di sette a meno di cinque tra il 1984 e il 2024.
Il Tribunale federale ha confermato la condanna dell’islamologo Tariq Ramadan per stupro.
Giovedì la più alta autorità giuridica della Svizzera ha emesso una sentenza attesa da tempo: ha respinto il ricorso presentato da Tariq Ramadan, che era stato riconosciuto colpevole di stupro e coercizione sessuale nel 2024 dalla Corte di giustizia di Ginevra.
I fatti in questione risalgono alla notte tra il 28 e il 29 ottobre 2008 in un hotel vicino alla stazione ferroviaria Cornavin di Ginevra.
Tariq Ramadan era stato assolto nel 2023 dalla Corte delle assise correzionali del Canton Ginevra. Nel 2024 è poi stato condannato in appello a una pena di tre anni di reclusione, di cui uno da scontare.
Ora è stato condannato in via definitiva dalla giustizia elvetica. I suoi avvocati hanno tuttavia annunciato che faranno ricorso alla Corte europea dei diritti umani.
Di fronte a un’acuta carenza di alloggi, la città di Zurigo ha deciso di mettere sotto controllo i suoi inquilini. Chiunque non occupi un appartamento di proprietà del comune o non abbia la necessità di superficie di cui dispone sarà invitato a trasferirsi.
Zurigo sta affrontando la più grave carenza di alloggi della Svizzera. Per questo motivo, a partire dal 2019, la città ha introdotto delle regole per affittare gli appartamenti di sua proprietà. Dopo un periodo di transizione di cinque anni, la città sta adottando una posizione più severa.
La città intende concentrarsi sugli alloggi gravemente sottooccupati. Ad esempio, se una persona vive da sola in un appartamento di quattro stanze, verrà contattata per iscritto e le verrà chiesto di prendere provvedimenti. Potrà modificarne l’occupazione oppure cercare un nuovo appartamento.
La rescissione del contratto di locazione viene presa in considerazione solo come ultima risorsa e agli inquilini viene offerta prima una sistemazione alternativa. Attualmente, circa 1’100 appartamenti comunali sono considerati sottooccupati. Di questi, circa 150 sono fortemente sottooccupati, secondo Kornel Ringli del dipartimento immobiliare della città di Zurigo.
Durante la Seconda guerra mondiale, il Canton Turgovia applicò una politica particolarmente dura nei confronti dei rifugiati ebrei. Daniel Frischknecht, presidente dell’Unione evangelica federale democratica (UDF), ha lanciato una petizione per chiedere che le autorità si assumano pubblicamente le proprie responsabilità e che questi fatti vengano insegnati nelle scuole.
Nonostante il Governo svizzero avesse mitigato la legislazione nel 1944, le autorità locali hanno continuato a deportare uomini, donne e bambini nella Germania nazista, spesso condannandoli a morte certa.
Nella sua petizione, Daniel Frischknecht, che lavora come psicologo a Romanshorn, chiede un “lavoro serio e visibile su questo capitolo oscuro [del] passato”, che è ancora più necessario ora che i cantoni di Berna e San Gallo stanno progettando di erigere dei siti commemorativi.
Sebbene sia stata accertata la responsabilità dei leader dell’epoca, la distruzione di molti documenti avvenuta nel 1958 impedisce una ricostruzione completa degli eventi. Tuttavia, l’atteggiamento nella regione del Lago di Costanza sta iniziando a cambiare: nella vicina Germania è stata recentemente rinominata una strada che portava il nome di un funzionario coinvolto, segno che la memoria sta gradualmente recuperando i silenzi del passato.
