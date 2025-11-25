The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Gli Oasis si prendono “un periodo di riflessione”

Keystone-SDA

I fan ci speravano, ma gli Oasis non torneranno in tour nel 2026. Anche se con loro il colpo di scena è sempre dietro l'angolo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo il tour della reunion – partito il 4 luglio dal Regno Unito e concluso il 23 novembre in Brasile – i fratelli Noel e Liam Gallagher hanno annunciato sui social che ora “ci sarà una pausa per un periodo di riflessione”. Una frase che lascia una porta aperta a nuove possibilità di tornare a fare musica insieme. In questi mesi hanno viaggiato in lungo e in largo in giro per il mondo, macinando successi.

“E così è andata”, scrivono nel post, che cita un passaggio di un articolo del ‘The Guardian’: “‘La forza pop-culturale più dannosa della recente storia britannica’ (come recita una frase del pezzo, pubblicato in occasione dell’annuncio del tour, ndr) ha trovato la sua strada nei cuori e nelle menti di una nuova generazione. Dalla Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla ‘Città degli Angeli’, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticati”.

Il post che annuncia la pausa è stato subito inondato di commenti di fan che li invitano a tornare presto.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR