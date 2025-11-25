Oggi in Svizzera

L’81enne svizzero-tunisino Mustapha Djemali è stato condannato a due anni di reclusione in Tunisia. Sarà liberato poiché ha già trascorso 20 mesi in prigione .

La sentenza “è ingiusta, ma siamo molto sollevati perché è relativamente leggera. La cosa importante è che uscirà di prigione stasera“, ha commentato ai microfoni dell’AFP la figlia, Yusra Djemali.

Mustapha Djemali è in carcere da maggio del 2024 con l’accusa di aver creato un’organizzazione criminale che avrebbe promosso il collocamento illegale di migranti. Si tratta del Consiglio tunisino per i rifugiati (CTR), un’ONG fondata nel 2016 e finanziata quasi esclusivamente dall’Alto commissariato dell’ONU per i rifugiati (UNHCR) e sostenuta da diversi Paesi europei. Il CTR effettuava l’esame preliminare delle domande di asilo per conto dell’UNHCR. Forniva inoltre alloggi di emergenza e assistenza medica alle persone rifugiate e richiedenti asilo.

Il suo arresto, avvenuto assieme a quello di una dozzina di altri operatori umanitari, era stato condannato con fermezza, tra gli altri, da Amnesty international: “Il caso è emblematico della crescente repressione nei confronti di chi difende i diritti umani e del personale umanitario che caratterizza la Tunisia dal 2021″, ha affermato l’associazione.